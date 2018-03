Avec 800 000 Euros/an : Sadio Mané change d’équipementier

Selon des informations, l’international sénégalais Sadio Mané ne serait pas tombé d’accord avec Nike concernant la prolongation de son contrat équipementier.

Alors que l’engagement contractuel entre les deux parties arrivait à échéance en début de l’année 2018, l’international Sénégalais n’aurait pas accepté de prolonger l’aventure avec l’équipementier Nike. Le non renouvellement du contrat de 500 000 Euro/an, constitue une surprise générale alors que la firme américaine espérait continuer l’aventure avec Sadio Mané.

A en croire nos sources, le joueur de Liverpool a signé un nouveau contrat équipementier avec New Balance pour au moins une somme de 800 000 Euros/an en plus d’un équipement complet. D’ailleurs pour paraphraser le contrat avec la firme américaine, Bjorn Bezemer l’agent de l’international Sénégalais serait venu jusqu’à Dakar pour rencontrer les conseillers de Sadio Mané établis au Sénégal.

En outre, annonçant tout récemment vouloir venir en aide à son village, Sadio Mané pourrait utiliser le pactole du nouveau contrat équipementier à cette fin. Même si la signature du contrat n’est pas encore publique, nos sources dignes de foi, indiquent qu'il a signé un nouveau bail avec la firme américaine New Balance.