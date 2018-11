Avancée de la mer à Saint-Louis : Le père de la famille dont la maison s'était effondrée a perdu la vie.

Tout récemment Dakaractu annonçait l'effondrement d'une maison à Saint-Louis suite à un débordement de la mer dans la région Nord.



Un accident qui avait fait beaucoup de blessés chez la famille Fall à Santhiaba, précisément le père de famille qui au demeurant était non voyant.



Admis en salle de réanimation à l’hôpital régional de Saint-Louis, il a finalement succombé à ses blessures.



Dakaractu qui s'est rendu au quartier du drame, a trouvé sur place la famille de la victime et les voisins encore sous le choc. Les membres de la famille qui ne savent plus où donner de la tête appellent à l'aide les bonnes volontés tout en invitant les autorités à leur trouver une maison ou un terrain ailleurs pour qu'ils puissent quitter les lieux qui menacent ruine...