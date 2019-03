Avancée de la mer : « La région de Saint-Louis dans un état de fragilité critique par rapport à son écosystème »

Une visite guidée par le lieutenant Marième War, adjointe du commandant Mamour Fall du bureau d'information des Parcs du Nord dans le Parc national de la Langue de Barbarie montre que la région de Saint-Louis se trouve dans un état de fragilité critique par rapport à son écosystème.

Et cela ne laisse pas indifférent le Parc national de la Langue de Barbarie. Car "l'îlot de reproduction des oiseaux du parc est menacé par l'érosion côtière" qui depuis quelques temps ne cesse de causer d'énormes dégâts à la population de la Langue de Barbarie de Saint-Louis.

Même si d'importants efforts sont en train d'être faits pour préserver l'écosystème, le lieutenant Marième War invite les autorités, les partenaires financiers, la société, les populations et les organisations non gouvernementales, à s'impliquer davantage dans la lutte pour la protection de cette biodiversité.

Vous pouvez lire la suite de ce grand reportage réalisé par Dakaractu Saint-Louis dans le parc de la Langue de Barbarie très prochainement avec les braves dames agents des Parcs nationaux axe Nord.