Aux opposants sénégalais : le dialogue national est un devoir pour tous ceux qui aiment le Sénégal.

Avec la guerre commerciale entre les USA et la Chine, le pétrole contaminé de la Russie, l’embargo du pétrole Iranien et Vénézuélien et la guerre probable entre les USA et l’Iran sans oublier les menaces terroristes, le Sénégal devrait se préparer à sortir de cette crise avant une autre crise mondiale. Certes, le président Sall est responsable du Sénégal, mais vous les opposants êtes aussi responsables de la stabilité du pays, le Sénégal, notre Sénégal. Montrez et prouvez que le Sénégal vient avant vos intérêts personnels en facilitant le dialogue national.



Mohamed Dia Chercher les solutions de sortie de crise est plus importante que discuter des sujets politiques en ce moment. Si nous mettons toutes nos idées sur la table, nous pourrons mettre en place un plan de sortie de crise efficace. Ensuite, nous pourrons discuter du parrainage et d’autres sujets politiques. L’opposition a aussi pour vocation de soumettre des idées pouvant développer le Sénégal. Si l’opposition au Sénégal est méprisée, c’est principalement dû aux critiques non fondées. Il faut que l’opposition participe de manière objective au développement du Sénégal. Si le gouvernement en place prend des décisions qui vont à l’encontre des intérêts de notre nation, réagissez et proposez des alternatives au lieu de juste critiquer toutes les décisions prises. A la minute où tout est mauvais, on devient contre la personne et non contre les décisions que la personne prend. Nous devons rester objectif et mettre la patrie avant les partis et les intérêts personnels.

Le 16 mai 1993, le vice-président du Conseil constitutionnel, Babacar Sèye, fut assassiné. Automatiquement, le président Wade fut placé en garde à vue à cause des propos tenus plutôt. Il sera aussitôt relâché, car il n’y avait pas suffisamment de preuves contre lui. Le Sénégal plongea dans une autre crise post-électorale et la seule personne qui pouvait régler la situation demeurait le président Wade. Il sauva encore la nation sénégalaise en évitant de prolonger la crise, il rencontra le président Diouf et devint ministre d’Etat sans portefeuille, Ousmane Ngom sera à la Santé, Idrissa Seck sera au Commerce, à l’Artisanat et à l’Industrialisation, Aminata Tall sera à l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle et Massokhna Kane à l’Intégration Économique Africaine. Les autres partis de l’opposition furent aussi représentés dans le gouvernement, on assista à une évolution des mentalités.Il faut que l’opposition soit plus mature et sache que certaines décisions irresponsables peuvent négativement impacter le Sénégal. Nous sommes dans une période de crise budgétaire et il faut s’aligner derrière le président Sall jusqu’à ce que nous sortions de cette crise, comme l’avaient fait le président Wade et les autres opposants durant les incidents diplomatiques avec la Mauritanie et le Guinée-Bissau. C’est la seule manière de montrer que la patrie vient avant la soif de pouvoir.