Autosuffisance en viande : Le président, Macky Sall annoncé à Thiès pour procéder à la remise des 300 boeufs de race Guzera

Il y a trois mois de cela, le Chef de l'État était dans la cité du rail pour la tenue du conseil des ministres décentralisé. Il se pourrait qu'il revienne à nouveau dans la cité du rail pour la remise des 300 bœufs de race Guzera à leurs propriétaires. L'annonce a été faite par l'honorable député, Harona Gallo Bâ, président de l'Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal. C'était lors de la cérémonie de réception de 300 Guzera à l'AIBD. En effet, ceci entre dans le cadre de la politique de souveraineté alimentaire du Chef de l'État. Selon le maire de Gamadji Sare (Podor) et Directeur général de la Société de gestion des abattoirs du Sénégal (SOGAS) ex Seras,"c'est la première fois que l'élevage extensif est soutenu à un tel niveau d'investissement. L'importation de la race Guzera à pour objectif d'améliorer la race locale en vue de l'augmentation de la production de viande au Sénégal. Ceci permettra le développement économique du Sénégal et du monde rural". Les 300 bœufs Guzera vont être acheminés à l'Ensa et mis en quarantaine pendant dix jours. "Le Président, Macky Sall a décidé de procéder à la remise officielle des géniteurs Guzera très prochainement à l'Ensa de Thiès", a précisé Harona Gallo Bâ.

Il a tenu à remercier le Docteur Mame Balla Sow, l'ancien ministre de l'élevage Aly Saleh Diop. Il a également souhaité la bienvenue à Amadou Bâ à la tête du ministère de l'élevage et plein succès dans cette nouvelle tâche.