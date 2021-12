Autosuffisance en riz : Le PDCVR, une action au cœur du développement de la filière à Kolda

Dans le cadre de l’autosuffisance en riz, le projet de développement de la chaine de valeur riz vient d’être lancé à Kolda. Ce programme va permettre aux populations surtout celles du monde rural, d'augmenter leurs productions rizicoles. Mieux, il va contribuer fortement à la lutte contre l’insécurité alimentaire. Et ceci passe par des infrastructures de qualité, par la maitrise de l’eau comme les digues de rétention du liquide précieux.

C’est dans ce cadre que le projet a fait l’objet d’un comité régional de développement de partage et d’information sur les tenants et aboutissants du programme.

Amadou Tidiane Diallo, coordonnateur de la zone sud du PDCVR : « c’est un projet du ministère de l’agriculture qui vient renforcer le programme national d’autosuffisance en riz. C’est un projet de développement de chaine de valeur riz qui mobilise tous les acteurs qui interviennent dans la chaine de valeur dans les différentes régions du pays. » C’est pourquoi, il précise : « nous voulons contribuer au côté des acteurs et des initiatives en cours afin d’atteindre l’objectif consistant à réduire l’importation du riz. Mais également, nous voulons accroitre la production, la productivité et les revenus des ménages. »

Dans sa démarche, le projet vise à réduire la pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire des ménages surtout dans le monde rural. C’est pourquoi, il est important de partager l’information avec les acteurs sur les objectifs du programme.

Boubacar Sagna adjoint au gouverneur (AA) de Kolda d’avancer : « aujourd’hui on a convoqué un crd sur la chaine de valeur riz initié par l’État du Sénégal pour partager l’information avec les acteurs. C’est un projet qui vient à point nommé car il permettra de booster la production pour atteindre l’autosuffisance en riz afin de réduire l’importante importation de riz du pays... »