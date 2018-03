Autoroute à péage / Non-dits d’un accident : Le gendarme roulait en sens inverse (les vraies images du drame cachées au public)

Suite à l’accident tragique qui a fait, hier, un mort sur l'autoroute à péage, il aura été servi à la presse une histoire digne d’une fiction hollywoodienne. En effet, il a été relaté çà et là que le drame a été causé par un détenu qui cherchait à s’évader. Non seulement ce qui s’apparente plutôt à un conte de fée n’émane d’aucune source officielle, mais, à force de creuser, Dakaractu, qui est entré ce samedi en contact avec le premier témoin arrivé sur les lieux, est en mesure de raconter une version plus plausible.