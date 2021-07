Autoroute à péage / Axe Rufisque-AIBD : Un camion porte conteneur se renverse et prend feu…

Un accident s'est produit sur l'A1 où un camion conteneur s'est renversé et a pris feu. Les faits se sont produits vers 9h40 ce 13 juillet 2021. Dans sa chute, le camion a heurté violemment un véhicule léger occasionnant un blessé. Pour le moment, l'autoroute est fermée aux usagers et tous les véhicules sont obligés de prendre la sortie 10.

Suite au renversement d'un camion, La Secaa (Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir ) informe des perturbations de la circulation entre Rufisque et Diamniadio, dans le sens Dakar vers AIBD. Un contournement provisoire est mis en place à hauteur du pont de Keur Ndiaye Lo, sortie 10. Les opérations de levage sont en cours.

Nous y reviendrons...