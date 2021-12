Autoroute Dakar – Tivaouane – Saint Louis (Section Mekhe – Saint Louis): la BOAD approuve un prêt de 30 milliards en faveur du Sénégal

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) , le Conseil a examiné et approuvé les Perspectives financières actualisées 2022-2026 et le projet de budget programme 2022-2024 de la Banque. Les administrateurs ont par ailleurs examiné et approuvé cinq (04) propositions de prêts pour un montant global de 61,85 milliards FCFA. Ces nouvelles approbations portent à 436,2 milliards FCFA le montant à date des engagements sur l’année 2021, et 6 680,2 milliards FCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976. Pami les prêts approuvés celui d'un montant de 30 milliards pour la construction de la section Mekhe – Saint Louis de l'Autoroute Dakar – Tivaouane – Saint Louis. Selon le communiqué de la banque que nous avons parcouru, ce concours vise la construction et l’aménagement en 2×2 voies, avec un terre-plein central (TPC), d’une autoroute entre Dakar et Saint-louis en passant par Tivaouane. Un projet qui se justifie par la nécessité de décongestionner la Route Nationale nl’insertion du projet dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) et la contribution à l’intégration régionale.