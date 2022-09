Autoroute Dakar - Tivaouane - Saint-Louis : Oulimata Sarr paraphe un accord de financement avec le Fonds Saoudien pour le Développement.

La ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Mme Oulimata Sarr, a co-présidé ce lundi 26 Septembre, la table ronde des affaires Sénégal-Arabie Saoudite, avec son homologue saoudien en charge des Investissements, Son Excellence Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih.

Une rencontre dont l’objectif était de permettre aux membres des deux délégations d’échanger sur les opportunités d’investissement au Sénégal et de présenter les avantages qu’offrent les Zones Économiques Spéciales (ZES). Une rencontre qui a porté des fruits, puisque dans la même journée, Mme la Ministre Oulimata Sarr a procédé avec SE M. Sultan Al-Marshad, PDG du Fonds Saoudien pour le Développement, à la signature de la convention de financement relative au projet de construction de l’autoroute Dakar - Tivaouane - Saint-Louis.

La cérémonie a eu lieu au Palais de la République, en présence du chef de l'État Macky Sall, Président de la République et de SE Khalid Al-Falih, Ministre saoudien en charge des Investissements.