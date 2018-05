Autoroute Dakar-Saint Louis : « Toutes les mesures ont été prises » (Directeur des Routes)

Pour la réalisation du projet d’autoroute côtière Dakar-Saint Louis, les autorités étatiques ont pris les devants quant aux dispositifs sécuritaires mis en œuvre.



Cela, après la vive polémique qui a secoué le pays, relativement aux problèmes de sécurité et d’éclairage conduisant le Président Macky Sall à inviter son gouvernement à hâter le pas sur la révision de la concession de l’autoroute à péage et celle afférente aux tarifs.



Pour le directeur des Routes Mamadou Alassane Camara, toutes les mesures prises ont été prises dès la conception du projet.



« L’autoroute bénéficiera d’un système de vidéosurveillance, la circulation ne sera pas croisée et aura des voies larges de 7 mètres de chaque côté », a-t-il indiqué.