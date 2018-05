Autoroute Dakar-Saint-Louis : Le Fonds Koweïtien finance à hauteur de 33 millions de dollars

Pour la réalisation d’infrastructures routières et le renforcement du réseau autoroutier, la recherche de financement est de mise. Cette infrastructure autoroutière sera réalisée en deux phases concernant respectivement le tronçon Dakar-Lompoul et l'axe Lompoul-Saint Louis.

Dans ce sillage, le fonds koweïtien compte financer le projet à hauteur de 33 millions de dollars. La première phase est étalée sur 114 km.

Les autres partenaires présents à la table ronde formuleront leurs engagements à contribuer au projet quant au montant du financement consenti.

Au sortir de cet atelier, un consensus sur les modalités de financement devra être élaboré entre l'État du Sénégal et les différents bailleurs de fonds saisis à cet effet.