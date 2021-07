Autoroute / Axe Dakar-AIBD : Encore un camion qui se renverse et qui prend feu.

Ce 25 juillet 2021, aux environs de 11h35, un camion poids lourd s'est renversé et a pris feu sur l'autoroute à la sortie de Keur Massar, sens Dakar-AIBD. Ainsi, la sortie N°08 est fermée à la circulation et les usagers sont invités à la prendre la sortie N°07.



Selon la SECCA (Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir), l’intervention va être longue et le trafic sera donc perturbé pour un bon bout de temps. Cet accident survient peu après qu'un autre camion a pris feu vers la sortie N°10.



Sans des mesures coercitives sur les causes humaines ( imprudence des chauffeurs) et mécaniques (état lamentable du parc automobile), nos routes ne seront plus viables...