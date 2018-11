Autorisation d’importation de 70.000 tonnes de sucre : La Compagnie Sucrière en danger

La situation est plus que jamais préoccupante au sein de l’usine de la Compagnie sucrière sénégalaise de Richard-Toll.

Dans la capitale sucrière, les travailleurs regroupés au sein des différentes organisations syndicales, sont montés au créneau pour dénoncer avec la dernière énergie l’attitude incompréhensible du ministre du commerce qui a trahi leur confiance en délivrant des autorisations d’importation de sucre à hauteur de 70.000 Tonnes.

Au cours d’une assemblée générale de sensibilisation et d’information, le collège des délégués, l’amicale des femmes travailleuses et les populations de la cité sucrière se sont levés pour dire non à cette décision impopulaire du ministre Alioune Sarr.

Face à la presse, Makhary Samb alias Poker, secrétaire général de la CNTS section de la CSS, a précisé que 6.500 emplois sont menacés par cette décision du ministre du commerce. Et M. Samb de poursuivre pour faire comprendre à l’opinion publique qu’en autorisant l’importation de 70.000 tonnes de sucre, d’ici 7 mois l’entreprise risque d'avoir de sérieux problèmes pour s’en sortir. C'est pourquoi il a invité les populations à se mobiliser pour stopper cette dérive économique.

En présence de responsables de l’usine, le secrétaire général de la CNTS section de la CSS, a laissé entendre que de gros bonnets, avec la complicité de certains fonctionnaires, essayent de transformer notre pays en souk, tentant ainsi de déstabiliser notre tissu industriel et jeter les travailleurs dans la précarité.

À cet égard, a-t-il poursuivi, la coalition des centrales syndicales (Section Css), composée de la Cnts, de l'Unsas, de la Cnts/Fc, de la Csa et de l'Udts, apportera toute la riposte nécessaire et appropriée pour protéger et pérenniser les emplois.

Prenant la parole, Louis Lamotte, a attiré l'attention des pouvoirs publics sur la situation économique catastrophique qui prévaut dans la région Nord.

De l'avis de M. Lamotte, il urge de mobiliser toutes les énergies en vue de résoudre ces problèmes et d'aider le président Macky Sall, qui accorde un intérêt particulier à l'agriculture et à l'emploi, à accomplir la mission qui lui est dévolue, consistant à faire du Sénégal un pays émergent.



Tout ce collectif, soutenu par les associations de femmes, les éleveurs, les chefs des villages riverains de la Css, les délégués des quartiers de la ville de Richard Toll ont décidé de marcher samedi prochain pour dénoncer l’importation des 70.000 tonnes qui met en péril la vie plusieurs milliers de personnes dans le Walo.