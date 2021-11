Autonomisation des femmes : le ministre de Femmes remet 60 millions aux femmes de Mbirkilane

Le ministre de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance, dans sa prérogative d'accompagner les femmes pour une autonomisation au sein de la société, a procédé ce jeudi 18 novembre 2021, à la remise de chèque de financement d'un montant de 60 millions. C'est pour permettre aux femmes du département de Mbirkilane *région de Kaffrine) d'être encore plus autonomes.

« Votre analyse constitue une bonne base pour un nouveau départ vers l’autonomisation des femmes et des filles et leur repositionnement dans les sphères de la société. En référence à la volonté du chef de l’État de promouvoir toutes les femmes et les filles, je vous renouvelle, ici, mon engagement à vous soutenir.

Dans ce cadre, je suis aujourd’hui porteur d’un montant de 60 millions de FCFA, destiné à financer les projets qui ont déjà fait l’objet d’une sélection au niveau du département », renseigne madame le ministre.

Très confiante et fière de la détermination des femmes de cette partie du Saloum, elle ajoute : « je ne doute point, que ce défi sera relevé tant au niveau individuel que collectif, connaissant le dynamisme, l’engagement et l’esprit de sacrifice caractéristiques des femmes du Saloum.

C’est justement à ce prix que d’autres générations de femmes pourront bénéficier d’opportunités de financements pour se lancer et élargir la base des transformations devant éradiquer toutes les formes de discrimination basées sur le genre ».

Selon Ndèye Saly Diop Dieng, cette visite d’animation socioéconomique a pour but de renforcer les processus d’inclusion sociale et de contribuer à l’optimisation du potentiel des groupes vulnérables pour plus d’autonomie et d’initiative. C'est ainsi que dans le lot matériel d'appui aux femmes qu'elle a emmené, elle a accompagné aussi les maîtres coraniques de ce vaste département de la région de Kaffrine. Un lot important de matériel de logement leur a été remis et des mesures d'accompagnement dans le cadre de la politique zéro enfant dans la rue...