Autonomisation des femmes : le Promoville met un complexe pour les femmes de Kolda.

Le programme Promoville met a érigé un complexe d’une valeur de plus de 145 millions aux femmes de Kolda. Ce nouveau bâtiment vient remplacer l’ancien qui était en état de délabrement faisant entrevoir l’arrêt des travaux des femmes. Ainsi, grâce à ce nouveau complexe, elles vont entamer une nouvelle ère dans leur processus d’autonomisation. Dorénavant, elles pourront redémarrer leurs activités comme la restauration, la couture, la teinture entre autres. Mais également, elles pourront se tirer d’affaire avec la location de salle de conférence pour renflouer leur caisse.



Présente à la cérémonie de réception ce mardi 15 février 2022, Adja Bineta Mané, ex présidente régionale des groupements féminins qui estime que c’est un ouf de soulagement pour elles. À ce titre, elle précise : « à cause de l’état vétuste de nos anciens locaux, on ne pouvait pas travailler dedans. Mais avec le soutien de la mairie qui nous a mis en relation avec le Promoville qui nous a construit ce bijou. Désormais, on va pouvoir nous réunir comme avant en faisant nos activités. Maintenant, c’est à nous de préserver ces locaux qui comptent beaucoup pour les femmes. »



Le bâtiment comprend une bibliothèque, une salle de réunion et les bureaux du gestionnaire et du secrétaire. Mais également, il y’a la terrasse qui pourrait servir à d’autres activités pour plus de rentabilité. Aujourd’hui, les femmes pour leur autonomisation disposent d’un cadre avec les commodités permettant leur épanouissement.



Adja Oumy Diallo, présidente de la case du foyer communal de Kolda se réjouit de cet appui. En ce sens, elle estime que « ce bijou va permettre aux femmes de mener leurs activités. Et ces activités entrent dans le cadre de développer des activités génératrices de revenus. D’ailleurs, moi-même je suis un pur produit du défunt bâtiment dans la restauration. Mais nous demandons à la municipalité de nous aider à payer les ménagères et le gardien. À cela, j’ajouterai le soutien pour avoir de l’eau courante et de l’électricité… »