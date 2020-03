Autonomisation des femmes à Kolda : les femmes du mouvement « kolda tawo » déroulent leur savoir faire en prélude de la journée du 08 mars.

Les femmes du mouvement « kolda tawo » ont exposé des produits locaux finis ce vendredi 06 mars en prélude de la journée de la femme du 08 mars. Cette exposition entre dans le cadre de l’autonomisation des femmes via des financements octroyés depuis plusieurs années déjà. Occasion saisie par la présidente du réseau des femmes Khady Diaw de revenir sur les chemins parcourus pour arriver à ces résultats concrets. Elles ont déroulé leur savoir faire, à cette occasion, en matière de transformation des produits locaux.



Pour madame Khady Diaw présidente du réseau des femmes du mouvement « kolkda tawo » «ce vendredi 6 mars j’ai l’immense satisfaction d’organiser une assemblée pour magnifier l’entreprenariat féminin mais aussi pour saluer l’effort consenti pour faire reculer la pauvreté dans notre localité. Les femmes ont longtemps été considérées comme une couche vulnérable parce qu’elles n’ont pas eu le soutien nécessaire à leur épanouissement économique et social » soutient-elle.



L’expérience de nos femmes commence à être formelle, la production de ces dernières dans le circuit économique est non négligeable. Cette exposition est une parfaite illustration de la réussite des initiatives de développement portées par des groupements féminins dans le fouladou. Ainsi, ce sont ces gestes anodins qui réunis permettront de rendre la femme plus autonome et libre économiquement.



Dans la foulée, elle revient sur leur parcours « nous avons commencé en mettant en place un mécanisme de financement. Et de 22 groupements nous sommes aujourd’hui à une soixantaine financés menant convenablement leurs activités. Les femmes ont constitué des unités de transformation de produits locaux. Elles s’inscrivent dans une logique de promotion de produits et des activités locaux gage de tout développement d’une localité ».



Et de plus, selon elle un financement d’une valeur de plus de 6 millions a été obtenu du ministère des femmes pour renforcer les activités de subsistance des femmes. Et tous ces efforts entrent dans le cadre d’une meilleure prise en charge des questions d’autonomisation, d’équité et d’égalité du genre.



Madou Diallo