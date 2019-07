Autonomisation des femmes à Kolda : « La poste va accompagner les femmes de la mutuelle du Fouladou en modernisant le système… » ( Abdoulaye Bibi Baldé)

« La Poste va accompagner les femmes de la mutuelle du Fouladou ex « mutuelle des femmes de Bantaguel ». Nous avons pensé élargir la mutuelle à toutes les femmes de Kolda en changent même le nom de cette dernière. En ce sens, la Poste va secourir la mutuelle dans toutes ses activités pour que les femmes soient plus autonomes dans leurs activités génératrices de revenus, dans le recouvrement etc... Dans le souci de mieux accompagner les femmes, nous avons voulu assouplir les crédits en mettant de petits financements. Ainsi, 30 groupements ont pu être financés ajoutés aux 7 d’aujourd’hui. C’est pourquoi, nous avons confié la mutuelle à une femme Mame Coumba Cissé qui est la présidente du conseil d’administration », déclarera le DG de la poste lors de la remise de financements.



Mame Coumba Cissé, présidente du conseil d’administration de la mutuelle du Fouladou : « nous venons de remettre des financements aux femmes pour qu’elles soient autonomes. Nous avons démarré depuis 7 mois, cela veut dire que du travail a été fait avec les femmes. En ce sens, certains groupements ont reçu 1 million, d’autres plus d’un million puis de petits montants compris entre 300 .000 et 500.000. Même si l’échéance est ratée, les femmes arrivent à payer quand même. Nous sommes-là pour les femmes du Fouladou », soutiendra t-elle.



La mutuelle du Fouladou a pour vocation d’œuvrer pour l’autonomisation des femmes par le biais de financements de micro-projets. Ceux-ci participent à l’allégement des travaux ménagers, payer la scolarité et la santé des enfants, et assurer le quotidien…



Le DG de la poste, d’ajouter : « la mutuelle est financée par mon propre argent. C'est sur fonds propres que la mutuelle a été mise sur pied, mais le remboursement doit permettre de financer d’autres groupements. C’est pourquoi, je vais augmenter le financement à hauteur de 5 millions pour renforcer l’autonomisation des femmes. Le recouvrement doit être effectué positivement, et pour cela, nous allons moderniser la mutuelle. Comme vous le savez, la Poste dispose d’un système bancaire avec une carte qui permet d’effectuer des paiements, des achats ou autres. Ce système permet d’économiser aussi car avec de l’argent liquide, on peut dépenser tout », conclut-il.