Autonomisation des femmes : Women in Mining pour l'inclusion effective des femmes dans le secteur minier...

Le réseau des associations et regroupements des femmes du secteur minier et pétrolier du Sénégal plus connu sous le nom de Women in Mining a plaidé ce matin pour l'inclusion effective des femmes dans le secteur minier, en perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz dans le pays.

"Notre souhait c'est de continuer à influencer les politiques publiques à valoriser les femmes dans ce secteur afin d'arriver à leur autonomisation. Car le secteur extractif a une particularité et les femmes sont sous représentées", a souligné Mme Aïda Diop Ndiaye, la présidente de Women in Mining Sénégal. C'est dans ce sens que le réseau a procédé ce Jeudi 09 Janvier 2020 au lancement du plan stratégique Women in Mining 2019/2022.

Un plan qui renferme cinq axes majeurs à savoir outiler, connecter, influencer, autonomiser la femme pour l'atteinte des objectifs du développement durable, renseigne toujours la présidente Mme Aïda Diop Ndiaye...