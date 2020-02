Autonomisation des femmes : L'ONFP et le CENAF mutualisent leurs forces.

Dans le souci de mieux harmoniser et de rationaliser les différentes interventions des programmes publics, l'Office national de la formation professionnelle (ONFP) et

le Centre National d'Assistance et de Formation de Femme (CENAF) du Ministère de la Femme, de la famille, du Genre et de la protection des Enfants, s’engagent à mutualiser leurs efforts à travers une signature de convention qui lie les deux parties.



La signature de ce partenariat matérialise, selon le directeur de l'ONFP, "l’engagement de l’ONFP à accompagner le CENAF par la mise en œuvre d’actions de formation qualifiantes et de renforcement de capacités au bénéfice des femmes pour concrétiser la volonté des autorités pour l'autonomisation des femmes". Cela poursuit-il toujours, par "l'accompagnement des structures étatiques dans la mise en œuvre des plans de formation pour accroître leur productivité".



Une initiative bien appréciée par la directrice du CENAF, Mme Fatimata Bintou Diallo. "Cette initiative va renforcer les dynamiques afin de mieux assurer la politique d'autonomisation des femmes", se réjouira la directrice.



À travers ce protocole d'accord, 5 000 jeunes filles et des femmes vont bénéficier de formation pour diverses spécialités.



La cérémonie de signature d'accord a été présidée par le secrétaire général du ministère de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance, M. Mame Ngor Diouf, qui salue la solidarité gouvernementale des deux institutions, notamment leurs ministères de tutelle...