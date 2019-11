Auteur. Serigne Mansour Sy Cisse sur le mannequinat au Senegal : « C'est un métier à tentations: cigarette, drogue et prostitution. Il y'a bel et bien des défilés privés parrainés par de hautes personnalités »

Dans son ouvrage intitulé " échographie du mannequinat au Sénégal entre avances et pénétrations" l'auteur met a nu les maux qui gangrènent le métier et qui font dévier beaucoup de jeunes qui embrassent le milieu de la mode. De la cigarette a la drogue en passant par la prostitution déguisée Serigne Mansour Sy Cissé invité dans l’émission AUTEUR situe la responsabilité a tous les niveaux. Des parents irresponsables , des agences informelles, des stylistes véreux et des jeunes en quête de buzz prêts a tout pour défiler ou pour faire la une des magazines. L'auteur qui campe le décor de certains défilés qui frisent parfois l’indécence pousse la réflexion plus loin et affirme qu'il y'a même des défilés privés parrainés par de hautes personnalités.