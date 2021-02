Augustin Senghor sur la réhabilitation d’Ahmad Ahmad : « Ça ne remet en cause aucun aspect de notre démarche en tant que candidat »

Le candidat sénégalais à la présidence de la CAF, Augustin Senghor s’est prononcé sur la réhabilitation provisoire du président sortant de la CAF, Ahmad Ahmad par le tribunal arbitral du sport (TAS.) Interpellé sur le sujet lors d’un entretien qu’il a accordé à Intelligences Magazine, le président de la fédération sénégalaise de football (Fsf) réputé proche du Malgache, a dévoilé sa position.

D’emblée, il fera savoir : « Il faut respecter jusqu’au bout sa présomption d’innocence et ses droits à la défense. Finalement, nous saurons ce qui sera décidé. Donc moi ça ne me surprend pas. Ça ne remet en cause aucun aspect de notre démarche personnelle en tant que candidat. Avant que la commission de contrôle d’éligibilité de la FIFA, et la commission de gouvernance de la CAF, ne décident sur la base de cette décision là qu’il n’était pas éligible, il était déjà candidat, moi-même j’étais candidat, d’autres l’étaient. On était cinq. On était revenu à quatre à l’issue de ces sanctions-là. Maintenant on redevient cinq. Donc Ahmad ira, peut-être, au bout de cette élection. Dans ce domaine, il appartiendra à tout le monde de respecter la décision souveraine et finale du TAS quelle qu’elle soit. » Toujours est-il que ce retour inattendu aux affaires du président sortant a donné une nouvelle tournure à cette campagne plus que jamais indécise quant au futur vainqueur.

Le président Ahmad avait été épinglé pour une affaire de corruption et de détournement de fonds. Il a ensuite été suspendu de ses fonctions et de toutes activités liées au football pour 5 ans, puis réintégré suite à une décision du Tribunal arbitral du sport (TAS.)

La commission de contrôle d’éligibilité de la FIFA devrait se prononcer pour valider ou pas la candidature d’Ahmad Ahmad.