Augustin Senghor salue la mémoire de Koto : « Nous venions de lui confier la sélection locale et la sélection U23... »

À l'instar du mouvement sportif sénégalais, le président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, s'est fendu d'un message pour saluer une dernière fois la mémoire de Joseph Marie Koto (61 ans) disparu des suites d'un malaise. Il se souviendra d'un footballeur talentueux, d'un homme au grand cœur et d'un entraîneur engagé...





"Mes condoléances à son épouse Djina, ses enfants, sa famille naturelle, à la JA, son club de toujours et à toute la famille du Football, au monde sportif et au peuple sénégalais. C'est nous tous qui perdons un homme qui a marqué le Football de son Pays comme peu l'ont fait."



"Lui c'etait Boud' Chou, Grand Talent et Grand Coeur ! Depuis notre arrivée à la tête de la Fédération, il a été de tous les attelages techniques jusqu'à son décès brusque ce jour avec l'un des meilleurs palmarès de ce pays en tant que joueur et en tant que Coach. Avec la DTN, nous venions de lui confier la sélection locale et la sélection U23 pour les trois prochaines années et immédiatement il nous a mené en Finale de la COSAFA Cup il y a 3 mois. À jamais dans nos cœurs, Champion des terrains et Champion de la Vie ! Repose en Paix !"