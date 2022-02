Augustin Senghor : « en 2019, le peuple nous avait dit « amoul » découragé et on leur a emmené le trophée en 2022… »

Le président de la fédération sénégalaise de football est comblé. Augustin Senghor donnant son avis sur le sacre du Sénégal a montré toute sa joie. Il a remercié tout le peuple sénégalais qui est resté mobilisé derrière cette équipe en commençant par les autorités.

« On ne peut qu’être fier d’avoir devant nous le trophée de la coupe d’Afrique posé devant nous ici à l’aéroport militaire de Yoff. Nous sommes fiers d’être sénégalais et remercions le chef de l’Etat pour tous les actes posés pour permettre aux Lions de nous emmener le trophée. Bravo à Macky Sall et à son gouvernement. Bravo à tous les sénégalais. C’est une réussite bien sénégalaise et nous en sommes fiers » dit-il lors de l’accueil à l’aéroport militaire de Yoff.

Poursuivant, il dit, « quand c’était difficile, nous avons su faire preuve de résilience. Nous avons senti le soutien des autorités. C’est ce qui nous a permis de réaliser le vœu de tous les sénégalais. Ces critiques nous ont dopés davantage. Nous sommes fiers de marquer l’histoire du Sénégal. En 2019, le peuple nous avait dit amoul découragé, nous l’avons réalisé. On ne s’est pas découragé et on leur a emmené le trophée » conclura Me Augustin Senghor.