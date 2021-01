Augustin Senghor après la validation de sa candidature par la FIFA : « Serein et confiant dans la victoire finale »

Suite à la confirmation de sa candidature par le comité d'examen de la FIFA qui l'a déclaré éligible, Me Augustin Senghor s'en est félicité avant de lancer un message ambitieux sur son site officiel.



« Après la commission de Gouvernance de la CAF, la Commission de Contrôle de la FIFA vient de confirmer ce jour mon éligibilité au Poste de Président de la CAF et subséquemment de Vice-président de la FIFA. Je m’en félicite et continue dans ma démarche de campagne consistant à convaincre les électeurs à travers la qualité incontestable de mon profil et la pertinence du projet de gouvernance proposé pour la CAF du Futur ! Serein et confiant dans la victoire finale le 12 mars 2021 », a-t-il déclaré dans la soirée du mardi 26 janvier.