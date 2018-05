Augustin Senghor : "Sadio Mané fait désormais partie des grands noms du football africain"

L’attaquant sénégalais Sadio Mané, auteur de 9 buts en Ligue des champions, et finaliste de la compétition, le 26 mai, contre le Real Madrid, fait ‘’désormais’’ partie ‘’des grands noms du football’’ africain, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.



‘’Comme tous les Sénégalais, je suis fier de la performance de Sadio Mané, qui a largement contribué à cette qualification en finale de la LDC’’, a commenté le président de la FSF, interrogé par l’APS sur la participation du footballeur sénégalais à la demi-finale retour (4-2) de la Ligue des champions, mercredi, contre l’AS Roma.



‘’C’était un beau match, et surtout une performance de haut niveau de l’un des leaders de notre sélection nationale’’, a réagi le patron du football sénégalais, ajoutant que Mané ‘’continue sa progression en toute discrétion’’.



Augustin Senghor loue, en plus de ses performances, les qualités de l’attaquant sénégalais. ‘’Sans faire de bruit, avec une grande humilité, Sadio Mané continue de tracer sa voie. Et ce n’est pas exagéré de dire qu’il est entré dans la Cour des grands du football africain’’, a-t-il commenté.



‘’Cette qualification va accroître les attentes vis-à-vis de sa personne, mais aussi de l’équipe du Sénégal. Sa performance dans cette Ligue des champions renforce l’idée que les gens se font du joueur qui réussit de très bons résultats actuellement’’, a ajouté le président de la FSF.



Les attentes des supporters des Lions du Sénégal iront crescendo, selon Augustin Senghor.



‘’Avec les Lions, il sera très attendu à la Coupe du monde (14 juin-15 juillet 2018). Mais comme d’habitude, avec ses coéquipiers, il saura tirer le meilleur parti. Ils ne joueront plus pour leur pays, mais aussi et surtout pour le football africain’’, a-t-il ajouté.



Le Sénégal partage le groupe H de la Coupe du monde avec la Pologne, le Japon et la Colombie, contre lesquels il jouera respectivement les matchs du premier de Russie-2018, le 19, le 24 et le 28 juin.