Augustin Senghor : « En l'espace de deux mois, on a gagné la CAN et on s'est qualifié au mondial... »

La fameuse formule "Manko Wutti Ndam Li" semble être la bonne pour l'équipe nationale de football du Sénégal qui est sur une très bonne dynamique. Un avis que partage le président de la fédération africaine de football et premier vice-président de la CAF, Augustin Senghor, qui s'en est félicité en zone mixte suite à la qualification des Lions devant l'Égypte (1-0, 1-0, tab 3-1.) "En l'espace de deux mois on a gagné la CAN et on s'est qualifié au mondial..."