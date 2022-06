Augmentation du prix du supercarburant : la hausse pas encore totalement effective, les conducteurs prient pour un retour rapide à la normale

L’augmentation du prix du litre du supercarburant a surpris la plupart des conducteurs, qui ne s’entendaient pas du tout à cela. Aux alentours de Yoff et Ouest Foire, non loin des stations-service, les conducteurs ont exprimé leur mécontentement face à cette situation. Pour eux l’augmentation de 115 FCFA sur le prix au litre du supercarburant l’amenant à 890 FCFA, ne fait que s’ajouter sur la longue liste de leurs charges.



Malgré la situation du monde, particulièrement la guerre en Ukraine, les livreurs, taximen et chauffeurs de clando ont toutefois félicité l’engagement du chef de l'État face aux précédentes pénuries de carburant. Ainsi ils prient et espèrent que les prix reviendront très vite à la normale...