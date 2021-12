Interpellée après le vote du budget de son ministère sur l'augmentation du prix du pain qui a agité dernièrement le secteur de la boulangerie et même des meuniers, le ministre du commerce et des PME a tenu à rappeler que la priorité pour le gouvernement du sénégal, c'est la protection du pouvoir d'achat du consommateur. "Avec la pandémie de Covid-19, les prix ont flambé au niveau international. Les produits importés ont augmenté de prix même si, signalons-le, de 2021 à 2020 il y'a une stabilité au niveau des prix" a considéré Aminata Assome Diatta.



Par ailleurs, le ministre a rappelé que la décision du chef de l’État d'influer positivement sur les prix en renonçant à des milliards de recettes a été une aubaine pour les consommateurs. Une façon de protéger le pouvoir d'achat même si, les prix augmentent toujours à l'international.



Toutefois, le ministre informe que les discussions avec les boulangers sont toujours en cours. "Nous menons effectivement les discussions. Mais ce qu'il y'a lieu de dire, c'est que c'est un débat qui sera tranché au niveau du conseil national de la consommation. Pour le moment, il n'y a ni lieu de dire oui, ni non concernant l'augmentation du prix du pain", renchérit Aminata Assome Diatta.