Augmentation du nombre de députés, parrainage, fichier électoral : le PDS appelle à une grande manifestation afin de dénoncer les dérives du régime

Aujourd’hui, les actes successifs du régime démontrent que les conditions pour des élections législatives, ouvertes, libres et transparentes au mois de juillet ne sont pas réunies. Par conséquent, à défaut de parvenir ensemble à des consensus autour de ces questions essentielles, le PDS appelle à une grande manifestation nationale afin de dénoncer et stopper les dérives diaboliques du régime en place.



La date de cette manifestation sera fixée après consultation de ses alliés et des partis de l’opposition.

Le Parti Démocratique Sénégalais a encore tancé le Président Macky Sall et son camp. Le parti libéral reproche l’utilisation de leur majorité mécanique pour poser à l’Assemblée nationale un acte purement politicien en direction des élections législatives. En effet, indiquent les libéraux, la décision unilatérale du gouvernement de diminuer le nombre de députés sur la liste nationale n’est rien d’autre qu’un choix clair de rupture de consensus de plus à travers l’Assemblée nationale. Cette décision, assurent-ils, foule au pied le protocole additionnel de la CEDEAO qui interdit toute modification dans le processus électoral à six mois des élections sans un consensus acté par les parties prenantes.« Malheureusement, le régime de Macky Sall, toujours égal à lui-même, est resté maître des fourberies et des combines dont le seul but reste une tentative indigne de rester au pouvoir en dehors de la volonté du peuple après s’être assuré une majorité à l’assemblée nationale. Il s’y ajoute la volonté affichée de ce régime en place d’empêcher près d’un million de jeunes de s’inscrire sur les listes électorales par l’utilisation de plusieurs filtres dont notamment, l’obtention préalable de la carte nationale d’identité et la courte période réservée aux inscriptions sur les listes », lit-on sur la note.Le PDS dénonce cette méthode anti-démocratique, rétrograde et malsaine savamment arrangée pour écarter systématiquement des listes électorales.Sur le fichier électoral, le PDS exige immédiatement un véritable audit contradictoire du fichier électoral par l’ensemble des partis politiques et dénonce la dernière revue sommaire qui n’a été qu’une manœuvre de plus pour maintenir un fichier vicié et taillé sur mesure pour permettre au pouvoir en place de gagner les élections.Selon le PDS, son contenu demeure opaque et son accès toujours refusé aux partis de l’opposition.Enfin, le PDS a appelé tous les acteurs politiques à s’unir pour rejeter énergiquement le système de parrainage anti-démocratique imposé par le pouvoir en place en violation de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO n° ECW/CCJJUD/10/21 du 28 avril 2021.