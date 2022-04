Augmentation du nombre de députés à l’Assemblée nationale : Le projet de loi soumis à l’appréciation des députés.

Les parlementaires sont convoqués ce vendredi en séance plénière afin d’examiner le projet de loi N° 04/2022 modifiant la loi N°2022-35 du 23 Juillet 2021 portant sur le code électoral.

Ce projet de loi consacre l’augmentation du nombre de députés à l’Assemblée nationale avec 7 sièges sur les 90 affectés au scrutin majoritaire départemental sur le territoire national.

Dans ce cadre, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique juge nécessaire d’abroger et de remplacer les articles L0. 148 et L. 150 du code électoral faisant passer le nombre de députés de l’Assemblée nationale de 165 à 172…