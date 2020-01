Audition sur le fond : le colonel Abdou Rahim Kebe chez le doyen des juges

Le colonel à la retraite Abdou Rahim Kébé est convoqué, ce matin, par le doyen des juges d’instruction. Il sera entendu sur le fond de l’affaire qui lui avait valu une inculpation suivie d’un contrôle judiciaire. Cette affaire remonte à presque un an c’est-à-dire au lendemain de la présidentielle 2019 lorsque l’ancien officier de l’armée, rapelle "le Témoin", Abdou Rahim Kébé, alors membre de Rewmi avait publié un post intitulé : « sénégalais debout! » face à ce qui lui apparaissait être un hold-up électoral. Colonel Kébé avait invité le peuple sénégalais à la résistance. « Nous ferons comprendre à la France que le Sénégal n’est pas un pays banania, et au pouvoir, que la confiscation de la volonté populaire ne sera pas acceptée » avait-il posté sur face-book. À la suite de ce post, il avait été cueilli chez lui, à Saint-Louis, avant d’être acheminé à Dakar. Entendu à la section de recherches de la gendarmerie de colobane, l’ancien patron de la Dirpa avait été placé en garde à vue pendant 48 heures. Aussitôt déféré, aussitôt libéré mais placé sous contrôle judiciaire pour « incitation à l’insurrection ». Cela fait presque un an que la situation dure. Finalement, Dr Kébé ou l’actuel professeur d’université va être entendu sur le fond ce vendredi 31 janvier, par le doyen des juges.