Audition des candidats pour la mairie de Kolda : les questions d’environnement et d’emploi des jeunes au menu des débats…

Ce dimanche 09 janvier deuxième jour de la campagne électorale pour les locales, les candidats à la mairie de Kolda ont fait face à la presse et à la société civile. Il s’agissait pour les candidats durant cet exercice, de parler de leurs différents programmes aux populations.



Ainsi, les questions environnementales, de l’emploi des jeunes et de la bonne gouvernance ont été au menu des discussions.



Abdoulaye Bibi Baldé le candidat (bby) sortant a mis l’accent sur l’emploi des jeunes et des femmes. Dans la foulée, il estime que la question environnementale demeure une préoccupation majeure de son programme. À ce titre, il poursuit « la bonne gouvernance doit être au cœur du dispositif de toutes les interactions… »



Il faut rappeler que les candidats se sont engagés devant la société civile à aller aux élections dans la paix et la tranquillité. Il s’agit pour la société civile de faire respecter aux différents candidats une campagne sans violence.



Pour Tidiane Tamba (wallu sénégal/Pds), il faut privilégier la formation des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. Mais également, il soutient que « nous devons avoir des espaces publics pour les manifestations culturelles. »



Interpellé sur ces questions, Sanoussi Diakité (Union citoyenne bunt bi), « nous devons faire de Kolda, une ville d’affaires écologique à rayonnement international ». Mais pour lui aussi, la formation des jeunes doit occuper une place importante dans la relance des activités économiques de la ville.



Le prenant au rebond, le jeune candidat Abdourahmane Baldé dit Doura (coalition AVEC) estime que son programme est bâti autour de neuf domaines de competences. Il s’agit entre autres de la santé, l’éducation, l’environnement, la formation des jeunes et des femmes.



Il faut rappeler que le candidat Mame Boye Diao (nay leer) est arrivé en retard à l’audition à cause d’un accident de son cortège. Mais, finalement il a été auditionné par la société civile.



Après cette audition des candidats, la ville est devenue animée aux rythmes et couleurs des coalitions avec les photos des candidats. Des véhicules sillonnent les différentes artères en klaxonnant. Ainsi, certains candidats ont opté pour des meetings tandis que d’autres font des porte-à-porte pour présenter leur programme...