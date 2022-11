Audition de Sonko : Le CAP sollicite la responsabilité des forces de l'ordre, des reporters et des hommes politiques pour une journée sans violence

L'audition du président de Pastef prévue ce jeudi 02 novembre 2022 s'est invitée à la rencontre de la coordination des associations de presse (CAP) qui faisait le point des conclusions de la rencontre de Toubab Dialaw. C'est le président du CORED qui a ouvert le bal. Le message lancé appartient à tout le monde: reporters, forces de l'ordre et de sécurité, responsables des médias, hommes politiques. «Nous invitons les journalistes à être plus professionnels. Soyez factuels et sans verser dans l'exagération dans les commentaires des Directs. Utiliser les mots appropriés aux faits. Faites attention et ne braver pas les injonctions des forces de l’ordre. Munissez-vous de gilets et de cartes de presse» lance Mamadou Thior.







Mamadou Ibra Kane, représentant du président de l'association des patrons de presse d'ajouter : «C'est une déclaration pour une presse libre, professionnelle et responsable. Le journaliste quel que soit l'évènement doit être professionnel. Éviter d'être la caisse de résonance des manipulations, éviter les propos de stigmatisants et faux qui pourraient ameuter et ou avoir des conséquences néfastes. Il faut se limiter aux faits qui sont sacrés, mais dans les commentaires, le journaliste doit être responsable. Les acteurs politiques doivent aussi faire preuve de responsabilités. Ceci sans oublier aux pouvoirs publics qui s'en prennent aux professionnels des médias. Ils doivent assurer la sécurité des professionnels des médias. Si chacun joue son rôle, tout se fera comme prévu et comme souhaité» fait-il savoir.