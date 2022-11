Audition d'Ousmane Sonko / Mouhamadou Lamine Massaly : "Sonko n'est pas un intouchable... Il doit aller prouver son innocence s'il en a les preuves"

"Sonko n'est pas un intouchable. Il est mêlé, pour ne pas dire, cité dans un dossier de viol par la jeune fille Adji Raby Sarr. Quoi donc de plus normal pour lui que d'aller prouver son innocence s'il en a les preuves. Il ne sert vraiment à rien d'ameuter toute l'humanité si on n'a rien à se reprocher. Et les Sitor Ndour, Khaliphone Sall et bien d'autres anonymes ou inconnus ont déféré devant la justice pour viol et la suite est connue. Ousmane Sonko n'est pas plus sénégalais qu'eux. Du moins, à ce que je sache. Le droit doit être dit à son endroit", a-t-il déclaré.

Mouhamadou Lamine Massaly de s'attaquer également aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. "Ils font au quotidien dans le bavardage creux au lieu de présenter une offre politique pour un Sénégal émergent".