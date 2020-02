Audition avortée : Dr Babacar Diop n'a pas été reçu en audience par le Doyen des juges.

Les membres des Forces démocratiques du Sénégal (FDS) attendaient beaucoup de l'audition de leur leader. Dr Babacar Diop était arrivé en début de matinée au palais de justice de Dakar pour y être entendu par les juges d'instruction, un premier interrogatoire sur l’affaire des brimades dont il a fait l’objet à Rebeuss.



Mais l’audition tant attendue n’a pas eu lieu. L’universitaire qui n’a pas été entendu par le magistrat instructeur, s’était présenté au bureau du Samba Sall vers 10h, avant de rebrousser chemin. Son avocat, Me Amadou Diallo, déplore qu'il ait été convoqué en vain.



«Le Doyen des juges a dit qu’il n’était pas informé alors nous avons reçu une convocation de son greffier. C’est très étonnant! C’est une bizarrerie et c’est très regrettable. La justice subit une pression, c’est notre sentiment», déplore Dr Babacar Diop.



L’universitaire avait déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction contre des agents de l'administration pénitentiaire. Il les accuse de l’avoir insulté et tabassé lors de séjour carcéral à Rebeuss.