Audition au fond : Le journaliste Adama Gaye présentement sur le banc des prévenus, prêt à faire face au Doyen des juges

Au moment où nous écrivons ces lignes, Le journaliste-consultant Adama Gaye se trouve sur le banc des prévenus sis au bureau du Doyen des juges depuis ce mercredi matin. L’activiste sera finalement auditionné au fond. Et, il tentera de répondre aux interrogations du magistrat instructeur.



Ce mercredi, jour de l'ouverture de son audition au fond, Adama Gaye est arrivé, à 12h30, dans la salle d'attente du doyen Samba Sall, pour y répondre de « diffusion d’écrits contraires aux bonnes meurs » et «offense au chef de l’Etat », punie par l’article 80 du Code pénal.



Alors que les avocats du journaliste-activiste optent pour un quasi-silence, le cercle des amis de Adama Gaye a choisi un discours offensif faisant du mis en cause «une victime dont la santé s'est détériorée eu égard aux conditions de détention inacceptables». Compte tenu de cette situation, le cercle invite les autorités étatiques «à plus de raison et de bon sens dans cette affaire»...