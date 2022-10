Audition annoncée de Ousmane Sonko demain : Son avocat dément l’information…

Contrairement à ce qui est annoncé par une certaine presse parue ce jour, faisant état l’audition du leader du Pastef demain sur le fond de son dossier dans le cadre de l’affaire Adji Sarr, Me Bamba Cissé, le membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko dément cette information.



« Non, ce n’est pas vrai… C’est une information erronée... », réagit la robe noire au téléphone de Dakaractu, sans vouloir trop avancer si Ousmane Sonko a bel et bien reçu une convocation du juge…