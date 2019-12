Audition / Le ministre Oumar Guèye au HCCT : « Le Sénégal a une vielle expérience en matière de décentralisation »

Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires fait face ce matin aux membres du Haut conseil des collectivités territoriales. Monsieur Oumar Guèye est largement revenu sur la politique publique définie par le Chef de l’Etat notamment l’Acte III de la décentralisation.



À cette occasion, Oumar Guèye a loué l’Acte III de la décentralisation en listant les points positifs. « Les anciennes communautés rurales sont des communes d’égale dignité ». Le ministre de noter une tendance exponentielle sur les fonds de dotation par l’Etat, les fonds d‘équipement des collectivités territoriales.



Il a rappelé les principaux instruments institutionnels qui régissent l’administration des collectivités territoriales et la participation des citoyens dans les politiques de développement territorial à savoir la constitution, le code général des collectivités territoriales ainsi que tous les textes réglementaires relatifs encadrant la politique publique.



À en croire le ministre Oumar Guèye, « le Sénégal a une vielle expérience en matière de décentralisation ».



Non sans rappeler les dispositions de l’article 102 de la charte fondamentale sénégalaise qui dispose : « Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. Elles participent, à la territorialisation des politiques publiques, à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des programmes de développement spécifiques à leurs territoires ».



Cependant, il faut renforcer davantage la décentralisation, promouvoir le développement économique des collectivités territoriales, revisiter le cadre législatif et réglementaire régissant l’organisation et le fonctionnement de notre politique de décentralisation.



Évoquant la lancinante question liée à l’urbanisme et au logement, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires a indiqué aux conseillers la volonté du Chef de l’Etat qui a instruit le gouvernement à revisiter l’application du décret relatif à la construction d’édifices. D’où la nécessité d’une synergie entre les principaux acteurs à savoir les maires et les collectivités territoriales.



Brossant la problématique liée à l’hygiène et la salubrité publique, le ministre Oumar Guèye de regretter un constat général : « nos villes et nos villages ne sont pas propres ».



Une situation désobligeante qui pousse Oumar Guèye à dire que « la gestion des déchets doit être mise en corrélation avec l’environnement ». Avant de poursuivre en ces termes : « les collectivités territoriales concourent avec l’Etat à l’aménagement du territoire. Il va falloir revisiter la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales ».