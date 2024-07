Audit genre fonction publique : Le ministre Olivier Boucal pose les jalons de la rupture

Le ministre de la Fonction publique et de la réforme du service public a procédé ce lundi 29 juillet 2024 à la validation politique de l’atelier portant sur l’audit genre dudit ministère. Présidant la rencontre, Olivier Boucal annonce : « cet audit est lancé pour trouver des mesures pour corriger le déséquilibre entre les hommes et les femmes dans la fonction publique et surtout dans les sphères de décision. »





Selon le ministre Boucal, « elles doivent être formées pour qu’elles accèdent aux fonctions de responsabilité, car elles sont très peu à accéder à la hiérarchie A. C’est ainsi qu’une académie sera ouverte le mois d’octobre prochain. La première cohorte comportera 20 femmes. Pour la seconde phase, la formation sera ouverte aux autres femmes des autres ministères » précise le ministre.