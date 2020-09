Audit des 750 Milliards Fcfa : Ousmane Sonko crache sur l’ouverture probable d’une enquête parlementaire.

« Tant que Macky Sall sera à la présidence, rien ne sera transparent », a soutenu Ousmane Sonko alors qu’il se prononçait sur l’audit des 750 milliards FCFA du plan décennal de lutte contre les inondations. Sur les propositions d’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire, l’opposant botte en touche et donne ses raisons. « Il n’y a pas d’Assemblée nationale pour songer auditer les 750 milliards FCFA. Ce sont des escrocs et des blanchisseurs d’escrocs », a-t-il qualifié les députés de la majorité. Sur un autre registre, il s’est appesanti sur une éventuelle candidature du président Macky Sall qu’il juge impossible. « On doit emprisonner tous ces alliés qui défendent cette thèse », a-t-il laissé entendre. Ousmane Sonko se prononçait à l’issue d’une visite auprès des sinistrés des inondations à Keur Massar.