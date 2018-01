Audit de Tanor Dieng dans le cadre de traque : Le PS recadre Pape Gorgui Ndong

Pape Gorgui Ndong le ministre de la Jeunesse, sur la traque des biens mal acquis, avait demandé que les autorités remontent avant le régime de Me Abdoulaye WADE et qu’il faille auditer les anciens du régime socialiste, en l’occurrence son SG actuel, Tanor Dieng. Un avis qui a suscité l’émoi dans le parti socialiste. Et pour Abdoulaye Villane, qui animait un point de presse à l’issue de leur SEN, ces propos sont « incompréhensibles, inélégants, discourtois pour quelqu'un qui est un allié ». Il a demandé que cela s’arrête et que l’intéressé rétablisse la vérité.

« Je voudrais rappeler à tous les alliés qu’un régime, c’est la solidarité politique et gouvernementale. Ce n’est pas à sens unique, c’est dans la réciprocité. Il nous est signalé souvent des comportements désobligeants, inadmissibles, mais quand ça atteint un certain niveau, le laisser passer ce n’est pas se respecter, c’est lâche. Je voudrais demander que cela s’arrête, Lui même s'il a du respect pour mériter la considération portée sur lui, je lui demande de rétablir la vérité » a-t-il dit face à la presse.