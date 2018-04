Audiovisuel national : le Chinois Startimes bouscule Canal et Excaf

Le ministère de la Communication a signé une convention de concession avec le Chinois Startimes qui va ainsi devenir un distributeur de services audiovisuels au Sénégal.



Ce géant de l’Empire du Milieu bénéficie d’un accord léonin que les présidents africains ont signé avec la Chine. Ledit accord permet l’accès de 300 villages de l’espace Union africaine à la télévision numérique.



Dakaractu a appris de sources généralement bien informées que Startimes va vendre des décodeurs avec un abonnement au tarif de 1500 francs Cfa par mois. Il nous est aussi revenu que le package comprend un bouquet de plus de 200 chaines de télévisions, des émissions et séries traduites en langues nationales.



C’est dire qu’avec l’arrivée de ce concurrent de taille, Canal et Excaf, qui captaient jusque-là une bonne partie de la manne publicitaire, vont devoir surveiller leurs arrières.