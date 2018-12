(Audio) Idrissa Seck : "Ce qui m'a le plus marqué chez Sidy Lamine Niass"

Le président du parti Rewmi, qui s'exprimait sur la Rfm, a souligné l’aura de " pionnier", toujours "attaché aux valeurs de la démocratie", que Sidy Lamine Niass n'avait de cesse de partager via la presse. Idrissa Seck explique pourquoi il lui voue une immense admiration. "Sidy Lamine Niass fait partie des premiers qui ont mis en place un groupe de presse pour renforcer la démocratie et la liberté de la presse. Il fait partie des pionniers comme Babacar Touré. Aujourd'hui le Sénégal a perdu un grand homme. Ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est sa perspicacité dans le secteur de la presse. On peut dire que c'est quand il a commencé à mettre sur pied un instrument de presse qu'on a décidé de faire de la politique. Il était vraiment un homme courageux", a témoigné Idrissa Seck, qui "présente ses condoléances à sa famille ainsi qu'au peuple sénégalais".