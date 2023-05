Audience en diffamation : Le Juge Mamadou Cissé Fall retient l’affaire puis suspend l’audience

Les suspicions qu’avaient les différentes parties semblent être dissipées. Le juge a retenu puis Mamadou Cissé Fall a suspendu l’audience pour cinq minutes.



Pour rappel, le ministre du tourisme accuse Ousmane Sonko de « diffamation, injures et faux ». En première instance, Ousmane Sonko a été condamné à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts.