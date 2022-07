Audience de Sonko/Embalo et implication de Aliou Tine: Le fondateur de Africa Jom Center dément Madiambal Diagne.

Il aura fallu quelques minutes après que le journaliste Madiambal Diagne le nomme dans son tweet, qu’Aliou Tine sorte de sa réserve et démonte les propos qui selon lui, sont loin de la réalité.



Pour le fondateur de Africa Jom Center, Madiambal Diagne est totalement passé à côté. « Avec tout le respect que j’ai pour toi, ce n’est pas ce qui s’est passé. Prendre mon avis pour la bonne information n’aurait pas été inutile » a répondu l’ancien de la Raddho.



Le patron du groupe Avenir Communication avait précédemment évoqué le nom de Alioune Tine en estimant que c’est lui qui a sollicité cette entrevue entre Ousmane Sonko et le président de la Guinée Bissau, Umaru Sissoko Embalo au nom du leader de Pastef. « C’est une audience qui a été sollicitée par Alioune Tine au nom de Ousmane Sonko et le président Embalo a préalablement informé son homologue Macky Sall qui lui a indiqué n’y être pas opposé » avait soutenu Madiambal.