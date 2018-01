Audience avec les unions régionales : Appréciations et discussions des mesures du BP

Apres l'exclusion des frondeurs et dissidents, Tanor Dieng travaille les bases du PS et prépare l'avenir. En effet le SG du PS semble avoir définitivement tourné la page de la crise interne et a décidé de se préparer à une entreprise de massification sur fond d'animation à la base. Depuis ce lundi à 10h, Ousmane Tanor reçoit les différentes Unions Régionales PS pour partager avec elles l'appréciation et les feedbacks au lendemain de la mesure portant exclusion de la bande à Khalifa Sall et Aissata Tall. Pour le Président du HCCT, le PS , par ses bases va prouver que l'avenir est à la constance et à l'assimilation de la ligne du parti dans ses options stratégiques. Dans un délai de 15 jours la vente des cartes régulières devra commencer pour que les structures et instances de base soient renouvelées dans un échéancier raisonnable. Des tournées à l'intérieur du pays vont ponctuer un vaste programme de relance du nouvel élan du PS. Ce matin les bases kaffrinoises avec leur leader, le porte parole du PS Vilane ont été les premiers à se réunir avec leur SG national. Dans l'après midi c'est la région de Thiès qui devrait prendre le relais de Kaffrine en se réunissant avec le Patron des verts de Colobane. Ainsi les observateurs constatent que Tanor déroule sans état d'âme sa stratégie en même temps que son compagnonnage au sein de BBY. Ainsi annoncé, ainsi commencé ! Le PS déroule.