Audience avec le ministre du Tourisme et des Transports aériens : vers la pérennisation du projet Flightsen

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a reçu en audience ce Mercredi 12 Juin, l’équipe Flightsen. Une occasion pour Thierno Seck Project Manager de lui présenter le projet dans le détail et comment ils comptent être des ambassadeurs de la destination Sénégal.

Maodo N’diaye a, quant lui, profité de l’occasion pour décliner les détails de la préparation technique ainsi que le parcours prévu par lui et Birame Coulibaly pour réaliser ce Saint-Louis (Sénégal) / Lognes (France).

A aussi assisté à l’audience avec le ministre, Papa Amadou Tall, pilote chez Air Sénégal SA, qui est chargé de la préparation du tracé, de l’identification du meilleur parcours ainsi que de la transmission des autorisations de survol et d’atterrissage.

Le ministre s’est réjoui de ce projet et n’a pas manqué de noter qu’il nous faut une jeunesse dans l’action, qui poursuit ses rêves comme le font Birame Coulibaly et Maodo Ndiaye.

Lors de cette audience, il a été évoqué la possibilité de pérenniser ce projet avec l'appui du ministre du Tourisme et des Transports aériens.

Enfin, des félicitations et encouragements ont été formulées par le ministre à l’endroit de toute l’équipe Flightsen qui aussi reçu les encouragements du président de la République.

À bord d'un avion de quatre places, Birame Coulibaly et Maodo Ndiaye, tous deux pilotes rallieront Paris, à partir du 23 juin prochain, en survolant quatre pays. (voir notre reportage)

Dix escales seront observées, histoire de permettre à l'équipage de souffler un peu, mais aussi d'approvisionner l'avion en avgaz. Nos deux pilotes feront un séjour d'une semaine en France avant de rentrer sur Dakar à bord du même moyen de locomotion.