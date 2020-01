Audience avec le Collectif "Mbeubeuss Dégage" : « Des solutions pour résoudre définitivement le problème de la décharge transmis au Chef de l’État prochainement » (MEDD)

Le ministre de l’environnement et du développement durable a reçu en audience les populations riveraines de la décharge de Mbeubeuss. Une rencontre qui fait suite à la série de manifestations du collectif "Mbeubeuss dégage", afin de trouver « une solution durable à leurs préoccupations » a fait savoir le Secrétaire général du Ministère de l'environnement et du Développement durable, Amadou Lamine Guissé, à l’issue de la rencontre. Une assemblée qui a vu la présence de toutes les couches de la population riveraine de ladite décharge et qui ont tour à tour évoqué les problèmes rencontrés avec la décharge de Mbeubeuss. Des problèmes qui ont pour nom : délinquance, pollution de l’air et de la nappe phréatique, insécurité etc...

Le ministre, selon le SG toujours, a tenu à les rassurer en leur rappelant que l’Etat a pris en main leurs préoccupations. Il en veut pour preuve la sortie du Chef de l’État Macky Sall lors de la cérémonie de levée des couleurs « où il a soulevé les préoccupations des populations et donné des directives fermes afin que celles-ci soient prises en compte et de manière très rapide et immédiate ».

« C’est ainsi que nous avons pris le soin de les écouter, de voir comment résoudre ce problème qui, on le rappelle, ne nous concerne pas seulement en tant que ministère de l’environnement. L’autorité a manifesté sa volonté de poursuivre le dialogue avec eux, et ensemble on ne va occulter aucune question et nous allons voir comment soumettre à la plus haute autorité des solutions qui pourraient résoudre définitivement le problème de la décharge », a conclu M Guissé.