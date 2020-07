Audience avec l’UNTJ : Le Sytjust « s’indigne » et dénonce une tentative de leurre

Le Ministre de la Justice, Monsieur Malick Sall a reçu hier au audience l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ). Ceci au moment où le syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust), paralyse le secteur de la justice depuis une semaine pour la satisfaction de leurs revendications. Cette audience à un syndicat rival est perçu donc par les camarades de Boun Aya Malick Diop comme un pied de nez du ministre à leur égard.« Me Malick Sall vient une fois de plus de démontrer de manière irréfragable qu’il est dans un perpétuel déni de devoir et de responsabilité. Au lieu de renouer le fil du dialogue avec le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) qui paralyse le système judiciaire par des grèves récurrentes pendant trois semaines d’affilée, il n’a pas trouvé mieux que d’inviter un petit groupe dissident de travailleurs de la Justice qui ne fait même pas la grève, qu’il a rencontré », a d’abord pesté le Sytjust.Cette démarche ajoute le syndicat, « apparemment inspirée de tactiques directement sorties des manuels désuets d’un machiavélisme suranné semble dénoter d’un esprit belliciste qui supporte mal la critique d’un Syndicat qui ne demande légitimement que l’exécution de décrets signés par le Président de la République et la mise en œuvre d’un protocole d’accord dûment paraphé par la République du Sénégal. C’est une fuite en avant qui démontre clairement que Monsieur Malick SALL mise sur un clivage imaginaire entre les travailleurs pour arriver à ses fins qui ne sont autres que la remise en cause des acquis des travailleurs de la Justice. Mais ce n’est que peine perdue ».Une impertinence d’autant plus troublante à leur avis, que Monsieur le Ministre de la Justice s’est autorisé, au nom du Gouvernement, de discuter avec cette « entité » dite syndicale qui s’est constituée il y a à peine quatre mois, qui n’a même pas encore une existence légale, faute de récépissé et de plateforme revendicative et qui, de surcroît, n’a jamais eu un quelconque accord avec le Gouvernement. « En tant que chef d’un département qui a la particularité de porter le nom d’une vertu, il devait plutôt montrer l’exemple du respect de la légalité » fustige t-il en outre.Selon le SYTJUST enfin, par cette manœuvre maladroite, le Ministre de la Justice cherche à leurrer le Président de la République, le Gouvernement et l’opinion publique à qui il veut faire croire qu’il y a un autre syndicat qui s’oppose aux demandes des travailleurs de la Justice portées par le SYTJUST. Et qu’il essaie vainement de dissimuler que le service public de la Justice est dans un dysfonctionnement indescriptible fortement ressenti par les justiciables et les usagers. Le SYTJUST de s’indigner pour conclure encore devant cette démission du Ministre la Justice face à ses devoirs et responsabilités.